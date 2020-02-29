آلاف المهاجرين يواصلون التدفق إلى الحدود التركية اليونانية‎

يواصل آلاف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين التوجه إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان؛ بهدف العبور إلى أوروبا.

ويتدفق المهاجرون من مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، إلى أدرنة، على أمل العبور للجانب اليوناني.

وكان مئات المهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من معبر ”قابي قوله“ الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني.

وأكد أن القوات اليونانية ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول.

ورغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى نقاط عدة في الولايات الغربية لتركيا عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وصرح متحدث ”العدالة والتنمية“ التركي عمر جليك، أمس الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.