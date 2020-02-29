داعش يسخر من تعامل إيران مع فيروس ”كورونا“

أبدى تنظيم داعش، سعادته بانتشار وتفشي فيروس كورونا في إيران، ساخرا من طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين في مواجهة هذا الفيروس، والتي وصفها بـ“الفاشلة“.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، اليوم السبت، عن جريدة النبأ التابعة للتنظيم في مقال افتتاحي بعنوان ”المرض الفتاك“، لكنه لم يذكر على وجه التحديد إيران، مشيرا إلى تفشي هذا الفيروس بمدينة قم المقدسة لدى الشيعة، والتي تضم أحد المزارات الدينية.

وفي هذا المقال الافتتاحي، سخر تنظيم داعش من انتشار فيروس كورونا في مدينة مقدسة لدى الشيعة ـ ربما يشير إلى قم ـ التي تضم مرقد فاطمة بنت موسى بن جعفر سابع الأئمة لدى الشيعة.

وأصبحت قم مركزا لنشر فيروس كورونا في إيران، حيث سجلت السلطات الطبية الإيرانية حتى يوم الجمعة وفاة 36 شخصا وإصابة نحو 388 آخرين.