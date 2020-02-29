إيران: ”كورونا“ حرب بيولوجية أمريكية ضد الخصوم

اعتبر مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، ما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا الجديد بأنه ”حرب بيولوجية“ تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد منافسيها وخصومها.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، ونقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية مساء أمس الجمعة: ”فيروس كورونا من المرجح أن تكون الحرب البيولوجية الأمريكية ضد خصوم الولايات المتحدة (الصين وروسيا) الرئيسيين، والذي انتشر ليشمل الشعب الأمريكي في أجزاء من العالم“.

ومنذ الكشف عن فيروس كورونا في الصين، بلغ عدد الإصابات في العالم 80 ألف حالة في نحو 50 دولة، وتوفي بهذا الفيروس الجديد نحو 2800 شخص في الصين.

واحتلت إيران المرتبة الثانية بوفاة 34 شخصًا وإصابة نحو 388، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس الجمعة، تليها إيطاليا.