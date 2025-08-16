بعد قمة ترامب وبوتين.. لقاء أمريكي روسي مرتقب لتطبيع العلاقات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله، اليوم السبت، إن مشاورات جديدة تهدف إلى حل "نقاط التوتر" في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، ستجري قريباً.

ونقلت الوكالة عن دراتشييف قوله: "من المتوقع أن تُعقد جولة أخرى من المشاورات حول التطبيع، التي نشير إليها على أنها معالجة لنقاط التوتر في العلاقات الثنائية، في المستقبل القريب"، وفق "رويترز".

وتعد مسألة وقف الحرب الروسية على أوكرانيا من أبرز وأعقد الملفات التي تذهب بعلاقة واشنطن وموسكو نحو المجهول، وتعقّد فرص فتح الآفاق لمجالات أوسع من العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس ترامب قد قال عقب قمة ألاسكا مع بوتين: "أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل لاتفاق، وعلى أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل ونصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقاً".



