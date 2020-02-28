أطباء بلا حدود تدعو تركيا للسماح بعبور المساعدات والأطقم الطبية إلى إدلب‎

قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية، اليوم الجمعة، إنها طلبت من السلطات التركية السماح بعبور المساعدات الإنسانية الحيوية والأطقم الطبية؛ لمساعدة آلاف النازحين في شمال غرب سوريا.

وقالت المنظمة في بيان: ”قدرة أطباء بلا حدود على زيادة مساعداتها للنازحين ستتوقف على إمكانية ترتيب تدفق منتظم ومتواصل للإمدادات الإغاثية والطبية، علاوة على إمكانية إرسال فرق لتعزيز جهود رفاقنا السوريين، الذين يعاني الكثير منهم الإنهاك بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية“.

وليس للمنظمة وجود دائم في تركيا، وقالت إنها تجهز لنقل معدات منها الخيام والأغطية ومعدات طبية إلى منطقة إدلب التي يوجد فيها الآن مئات الآلاف من النازحين.

وقالت: ”تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات التركية المختصة إلى تسهيل نقل المعدات والأفراد إلى شمال غرب سوريا؛ كي نكون قادرين على تعزيز جهودنا“.