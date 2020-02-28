الرئاسة التركية: أردوغان سيطلب من ترامب دعما فعليا في سوريا

أعلن مسؤول تركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الجمعة بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما ”فعليا“.

وقال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في تصريحات للصحفيين بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية في إدلب، أن اردوغان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر الحكومة السورية باتوا أهدافا لتركيا وسيتم ضربهم.

وأضاف ألتون أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا، التي تدعم دمشق بالضربات الجوية، بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية.

إلى ذلك، أكد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية اليوم الجمعة أن تركيا لا تعتقد أن قرارها السماح لبعض من ملايين المهاجرين الذين تستضيفهم بالعبور إلى أوروبا سيضر علاقاتها مع الغرب.

وردا على تصاعد الصراع ومقتل 33 من قواتها في منطقة إدلب السورية أمس الخميس، فتحت تركيا حدودها البرية الغربية والبحرية أمام المهاجرين المغادرين.

وفي تعليقات للصحفيين، قال فخر الدين ألتون إن المهاجرين الآن أصبحوا مشكلة أوروبا والعالم.

وأضاف أن أنقرة لا تملك خيارا سوى تخفيف السيطرة على الحدود بعدما لم تتلق الدعم الكافي لاستضافة نحو 3.7 مليون لاجئ سوري.