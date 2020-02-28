وجبة عشاء مع زوجته في موسكو تقود نتنياهو لاتهام جديد

كشفت قناة عبرية اليوم الجمعة، عن اتهام جديد يلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطله هذه المرة وجبة عشاء فاخرة في العاصمة الروسية موسكو.

تفصيليا، ذكرت القناة العبرية 13، أن نير هيفتير المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو قدم شهادة للشرطة الإسرائيلية، تتعلق بقضية فساد جديدة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

وتحدث ”هيفتير“ عن تناول نتنياهو وزوجته سارة، العشاء في مطعم في العاصمة الروسية موسكو، تجاوزت تكلفته 24 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت القناة العبرية، أن الحدث وقع في شباط/فبراير 2010، خلال زيارة نتنياهو وزوجته سارة لموسكو، حيث تناولا وجبة عشاء وطلبا ”سيجارا“ و“نبيذا“ من النوع الفاخر.

وأشارت إلى أن رئيس العلاقات الخارجية في مكتب نتنياهو سابقا، جيل شيفر، كشف عن هذه المعلومات، وأن الفاتورة دفعها رجل أعمال كان يجلس بالقرب منهما.

من جهته اعتبر حزب الليكود أن هذه القصة ”وهمية“، وتهدف إلى الإضرار بسمعة نتنياهو، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

لكن غريمه حزب ”أزرق أبيض“ الذي يقوده بيني غانتس، قال: ”بينما الطعام السنوي لأسرة لديها طفلان في (تل أبيب) يصل إلى 27 ألف شيقل، فإن نتنياهو وزوجته تناولا طعاما بمبلغ 100 ألف شيقل (24 ألف دولار).

ويواجه نتنياهو عددا من قضايا الفساد المالي والإداري، من بينها ”خرق الثقة وخيانة الأمانة واستخدام أموال الدولة لمصالح شخصية والتأثير على توجهات وسائل الإعلام“ وغيرها من القضايا.