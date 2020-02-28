الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة الحدود التركية مع اللاجئين

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إنها لم تُبلغ بأي تغيير في سياسة تركيا، فيما يتعلق باللاجئين السوريين، كما لم ترد لديها تقارير عن أشخاص يتجهون صوب اليونان أو أجزاء أخرى من أوروبا.

في حين أكد مسؤول تركي كبير، أن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي في جنيف: ”لم نتلق أي اتصال بهذا الصدد، ليست لدينا تقارير عن تحول واضح في الحركة صوب الحدود“.

وأشار إلى أن نحو 6000 لاجئ و100 شخص يوميا وصلوا إلى اليونان، قادمين من تركيا، في الشهرين الأولين من العام، وخاصة في المعابر البحرية.

المفوضية الأوروبية تعلق

وقالت المفوضية الأوروبية، إن تركيا لم تعلن رسميا عن تغيير في سياستها الخاصة باللاجئين في بلادها، متوقعة أن تلتزم أنقرة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مراقبة تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي: ”أود التأكيد على أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب التركي بشأن أي تغييرات في سياسة طلب اللجوء أو السياسة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين“.

وأضاف: ”لذلك من وجهة نظرنا، لا يزال الاتفاق الأوروبي-التركي قائما، ونتوقع أن تتمسك تركيا بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق. أكدت السلطات التركية رسميا أنه لا يوجد تغيير في السياسة الرسمية.. نتوقع أن يستمر الوضع كذلك“.