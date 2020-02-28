اكتشاف إصابة عائدين من إيران بكورونا في نيوزيلندا وروسيا البيضاء

تأكدت اليوم الجمعة إصابة شخصين عائدين من إيران، بفايروس كورونا؛ أحدهما في نيوزيلندا والثاني في روسيا البيضاء.

وأكدت نيوزيلندا، أن حالة الإصابة هي الأولى، لكنها قالت إن احتمالات تفشي المرض محليا لا تزال منخفضة.

وقالت وزارة الصحة في نيوزيلندا في بيان إنه تم التأكد من إصابة المريض، وهو في الستينيات، بالفيروس اليوم مضيفة أنه يخضع للعلاج في مستشفى أوكلاند سيتي وحالته تتحسن.

وأضافت ”على الرغم من أنها أول إصابة لدينا بفيروس كوفيد-19 فإن احتمالات تفشيه محليا لا تزال منخفضة“.

وبدأ مسؤولو الصحة العامة رصد مسار المصاب ومن خالطه وسيفحصون أفراد عائلته.

وتبين أنه سافر على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات انطلقت من طهران وتوقفت في بالي بإندونيسيا ثم وصلت إلى أوكلاند في 26 فبراير/ شباط.

وناشدت الوزارة ركاب الرحلة الاتصال بالسلطات.

وسبق أن أعلنت نيوزيلندا اليوم فرض قيود مؤقتة على القادمين من إيران التي سجلت 26 حالة وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة وفيات بالمرض خارج الصين.

كما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الرعاية الصحية في روسيا البيضاء أن البلاد سجلت أول إصابة بالمرض.

وقالت الوكالة نقلا عن الوزارة ”نبلغكم أن الاختبارات التي أجريت في 27 فبراير في المركز الجمهوري لعلوم وتطبيقات علم الأوبئة والأحياء الدقيقة كشفت إصابة أحد الطلبة العائدين من إيران بفيروس كورونا (كوفيد-19)“.