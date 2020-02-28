إيران.. إصابة 4 نواب بالبرلمان والسلطات تعين أمينا للجنة مكافحة كورونا

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، اليوم الجمعة، إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا الجديد، وبذلك يرتفع عدد النواب المصابين بهذا الفيروس إلى سبعة مصابين.

وكتب النائب وكيلي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”وفقا لاختبار فيروس كورونا الجديد، أكدت الاختبارات إصابة أربعة أعضاء من البرلمان من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية حتى الآن“، دون أن يكشف عن هويتهم.

وأعلن البرلمان، الإثنين الماضي، إجراء عمليات فحص لجميع النواب قبل دخولهم إلى قبة البرلمان؛ خشية إصابتهم بكورونا الجديد، الذي انتشر بشكل واسع في عدد من المدن الإيرانية، منذ الإعلان عن اكتشافه، الأربعاء الماضي، بمدينة قم وسط إيران.

ويوم أمس الخميس، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني ”مجتبى ذو النوري“، إصابته بفيروس كورونا الجديد، وذو النوري هو من قيادات التيار الأصولي المتشدد، وقد فاز عن محافظة قم (معقل فيروس كورونا)، في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الجمعة الماضي، في إيران.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن النائب عن محافظة قم “ أحمد أمير آبادي فراهاني“، إصابته بفيروس كورونا الجديد، فيما أشارت مصادر برلمانية، الليلة الماضية، إلى أن ”وضعه سيء للغاية“.

بدوره، أعلن النائب الإصلاحي محمود صادقي إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، ووضعه في الحجر الصحي في منزله بالعاصمة طهران، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

كما أعلنت، أمس، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، إصابتها بفيروس كورونا، وقبل ذلك أصيب نائب وزير الصحة الإيراني ”إيرج حريرجي“ بهذا الفيروس الفتاك.