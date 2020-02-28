ارتفاع أعداد الإصابات بـ“كورونا“ في كوريا الجنوبية إلى 2022 حالة

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 2022 مصابًا.

وأضافت، في بيان بأن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة في مدينة دايجو التي تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية.

وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية عند 13 دون تغيير عن اليوم السابق.

ودفع تفشي المرض فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) إلى إلغاء حفلاتها المقررة في أبريل/ نيسان في سول، وذلك وفق ما ذكرته شركة (بيج هيت إنترتينمنت) الراعية للفرقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.