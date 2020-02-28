أمريكا تطالب سوريا وروسيا بإنهاء هجومهما ”الشنيع“ في إدلب.. وغوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار

المصدر: ا ف ب

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، النظام السوري وحليفته روسيا، بإنهاء ”هجومهما الشنيع“ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث قتل 33 جنديا تركيًا على الأقل الخميس في غارات جوية، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: ”نحن ندعم تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، ونواصل الدعوة إلى وقف فوري لهذا الهجوم الشنيع لنظام الأسد وروسيا والقوات المدعومة من إيران“.

وأضاف: ”نحن ندرس أفضل الطرق لمساعدة تركيا في هذه الأزمة“.

من جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، عن ”قلق بالغ“ إزاء تصعيد القتال في شمال غرب سوريا وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان: ”يتابع الأمين العام بقلق بالغ التصعيد في شمال غرب سوريا وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية“.

وأضاف: ”يجدد الأمين العام دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعبر عن قلقه على نحو خاص إزاء خطر تصعيد التحركات العسكرية على المدنيين“.

بدوره، ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بـ“الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي“ في محافظة إدلب، داعيا إلى ”خفض التصعيد“.

وقال متحدث باسم الحلف الأطلسي إن ستولتنبرغ تحادث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو ودعا دمشق وموسكو إلى ”وقف هجومهما“، كما ”حض جميع الأطراف على ”خفض التصعيد وتجنب زيادة تفاقم الوضع الإنساني المروع في المنطقة“.

في وقت سابق الخميس دعت الولايات المتحدة تركيا الى أن ”تستخلص مِن المواجهات في سوريا من هو صديقها الحقيقي، وإلى أن تتخلى عن شراء منظومة دفاع جوي صاروخية من روسيا“.

وقالت كاي بايلي هاتشيسون السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الأتراك يجب أن يدركوا ”من هو حليفهم الذي بإمكانهم الاعتماد عليه ومن هو العكس“.

وبدأت تركيا العضو في الحلف الغربي تسلم شحنات من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية اس-400 من روسيا العام الماضي، على الرغم من التحذيرات الأمريكية وإبعاد واشنطن لتركيا عن برنامج تطوير مقاتلات اف-16.

وقالت هاتشيسون لصحافيين في واشنطن: ”هم يرون حقيقة روسيا، ويرون ما الذي تفعله اليوم، وإذا كانوا يهاجمون قوات تركية، عندها يجب أن يتجاوز هذا أي شيء آخر يحدث بين تركيا وروسيا“.

وأبرمت روسيا اتفاقا مع تركيا عام 2018 لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، إلا أنه لم يصمد منذ ذلك الحين.

وتقول الولايات المتحدة إن منظومة اس-400 ستضر بحلف شمال الأطلسي، عبر السماح لروسيا بتحسين تتبعها لتطور مقاتلة اف-16.

وتشدد روسيا على أنها ستنصب النظام الصاروخي في مناطق لا تحلق فوقها الطائرات الأمريكية، وتقول أيضا إنها لم تشغل المنظومة حتى الآن، ما يعطي واشنطن أملا بأن أنقرة يمكن أن تغير رأيها.