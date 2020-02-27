”كورونا“ يتسبب بأزمة بين إيطاليا وإسرائيل

قدمت إيطاليا، الخميس، احتجاجا رسميا لإسرائيل، بعد منع الأخيرة دخول المسافرين من إيطاليا إلى أراضيها.

وذكرت صحفية معاريف العبرية، أن إيطاليا احتجت على قرار إسرائيل بمنع استقبال المسافرين القادمين إلى أراضيها، وطلبت توضيحات رسمية بذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن السفير الإسرائيلي لدى روما تلقى اتصالا من مسؤولين إيطاليين، أعربوا من خلاله عن رفضهم للقرار الإسرائيلي بمنع دخول القادمين من إيطاليا إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن السفير الإسرائيلي ”برر القرار بوجود مخاوف لدى وزارة الصحة الإسرائيلية من انتشار الفيروس، وليست خطوة سياسية ضد إيطاليا“.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تسمح للمسافرين القادمين من إيطاليا بدخول إسرائيل، بعد الإعلان عن إصابة مستوطن بفيروس كورونا انتقلت العدوى له في الأراضي الإيطالية، حيث أوقفت إسرائيل رحلات الطيران بينها وبين إيطاليا لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي السياق، قرر الجيش الإسرائيلي، عزل 93 جنديا، تحسبا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن قرار عزل الجنود جاء بعد وصول معلومات لدى المنظومة الأمنية بأن بعضهم التقى بأعضاء من الوفد الذي حضر إلى إسرائيل من كوريا الجنوبية.

وأضافت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تأجيل تدريبات مشتركة مع القيادة الأمريكية الأوروبية بسبب انتشار فايروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الخميس، عن وجود إصابة ثالثة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها فحصت ألف حالة مع وجود نحو 1500 شخص في حجر صحي وذلك فور عودتهم من رحلات في مناطق تشهد انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أنها ”تسعى لتخصيص مستشفى لعلاج الفيروس لمواجهة كل الاحتمالات المستقبلية، في ظل إصابة عدد من الإسرائيليين القادمين من الخارج“، مشددة على أنها ستفرض الحجر الصحي القسري على المصابين.