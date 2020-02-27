المرصد السوري يؤكد مقتل 34 جنديا تركيا بغارات للنظام في إدلب. وأردوغان يترأس اجتماعا ”أمنيا طارئا“

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 34 جنديا تركيًا قتلوا في غارات جوية للنظام السوري على إدلب، فيما ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا ”أمنيا طارئا“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، عن المرصد أن ”34 جنديا تركيا على الأقل قتلوا في غارات جوية في إدلب السورية“.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ”غارات جوية جرت خلال يوم الخميس في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيًا على الأقل“.

وأضاف المرصد الذي يراقب الصراع في سوريا، أن هناك معلومات ”تشير إلى سقوط قتلى آخرين من الجنود الأتراك جراء تلك الغارات“.

المئات يتجمعون في محيط مستشفى جنوب #تركيا بعد ورود أنباء عن مقتل العشرات من الجنود الأتراك في #إدلب#إرم_نيوز pic.twitter.com/FKgdMdNv7N — إرم نيوز (@EremNews) February 27, 2020

والعدد الذي ذكره المرصد السوري، أكثر بكثير من الذي أعلنت عنه وكالة ”الأناضول“ التركية، إذ ذكرت أن عدد القتلى 9 فقط.

ونقلت ”الأناضول“ عن والي ”هطاي“ التركية رحمي دوغان، الخميس، أن 9 جنود قتلوا جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

وأشار دوغان، إلى وجود حالات خطيرة من جنود الجيش التركي نُقلوا من إدلب إلى تركيا عبر معبر ”جيلوة غوزو“ الحدودي.

اجتماع أمني طارئ

وقال مصدران تركيان لـ“رويترز“ إن أردوغان ”ترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن إدلب بسبب هجوم قوات روسية أو سورية على جنود أتراك“.

وقال مسؤول تركي رفيع إن تركيا ”قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا“.

وأكد المسؤول أن ”أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية، بعدم اعتراض أي تدفق محتمل للاجئين السوريين“.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود وعتادا عسكريا ثقيلا إلى إدلب لدعم مسلحي المعارضة السورية في مسعاهم لصد هجوم لقوات الحكومة السورية وقوات روسية.