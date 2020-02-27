تركيا: نبحث مع روسيا فتح المجال الجوي السوري للطائرات المسيرة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن تركيا وروسيا تبحثان فتح المجال الجوي في منطقة إدلب السورية، والذي تسيطر عليه موسكو، أمام الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، لكنه أضاف أن المشاكل بخصوص هذه المسألة لا تزال قائمة.

وفي حديث للصحفيين بالبرلمان، قال أكار إن أنقرة متفائلة بشأن المحادثات الجارية بين مسؤولين أتراك وروس في أنقرة حول منطقة إدلب شمال غرب سوريا، حيث يدعم الجيش التركي مقاتلي معارضة سوريين ضد قوات الحكومة المدعومة من روسيا.

ونقلت قناة ”إن.تي.في“ عن أكار قوله إنه سيتحدث أيضًا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم.