الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة بعد إقلاعها من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار بعد إقلاعها من قطاع غزة تجاه البحر الأبيض المتوسط.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”أسقطت مقاتلات حربية، طائرة دون طيار، تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة، وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط“.

#عاجل أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة بدون طيار تم رصدها وهي تقلع من قطاع #غزة وتحلق بشكل استثنائي غربًا فوق #البحر_الأبيض_المتوسط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2020

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الجهة التي أرسلت الطائرة، في وقت تعلن فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، امتلاكهما طائرات مسيرة من دون طيار من صناعة محلية، لأغراض التصوير وتنفيذ عمليات هجومية.