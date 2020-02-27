 الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة بعد إقلاعها من غزة – إرم نيوز‬‎

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة بعد إقلاعها من غزة

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة بعد إقلاعها من غزة

المصدر: غزة – إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة من دون طيار بعد إقلاعها من قطاع غزة تجاه البحر الأبيض المتوسط.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ”أسقطت مقاتلات حربية، طائرة دون طيار، تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة، وتحلق بشكل استثنائي غربا فوق البحر الأبيض المتوسط“.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الجهة التي أرسلت الطائرة، في وقت تعلن فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، امتلاكهما طائرات مسيرة من دون طيار من صناعة محلية، لأغراض التصوير وتنفيذ عمليات هجومية.

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