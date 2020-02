الرئيس الألماني يصل السودان في أول زيارة منذ 35 عاما (صور)

وصل الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس ألماني منذ 35 عاما.

ويجري الرئيس الألماني خلال الزيارة لقاءات ومباحثات تشمل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك.

– our bilateral relations and many more visits to come.

I look forward to our joint press conference later today and I wish Mr. Steinmeier a happy visit to Sudan.

Willkommen im Sudan! pic.twitter.com/ZKcYK6LJvV

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) February 27, 2020