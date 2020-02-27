الرئيس الألماني يصل السودان في أول زيارة منذ 35 عاما (صور)

وصل الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس ألماني منذ 35 عاما.

ويجري الرئيس الألماني خلال الزيارة لقاءات ومباحثات تشمل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك.

– our bilateral relations and many more visits to come. I look forward to our joint press conference later today and I wish Mr. Steinmeier a happy visit to Sudan. Willkommen im Sudan! pic.twitter.com/ZKcYK6LJvV — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) February 27, 2020

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عبر حسابه على ”تويتر“: ”إنني سعيد اليوم باستقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، واعتبر هذه الزيارة التضامنية التي أتت بعد أكثر من ثلاثة عقود منذ آخر زيارة لشخصية مماثلة ضربة البداية فقط لعلاقات متطورة وزيارات متكررة ومثمرة“.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي مشترك، بزيارة الرئيس الألماني التي قال إنها الأولى لمسؤول ألماني رفيع منذ خمسينيات القرن الماضي، وأكد مضي البلدين نحو صفحة جديدة من العلاقات.

وأضاف أن السودان يتطلع لدعم ألمانيا خلال المرحلة الانتقالية، وتابع ”طلبنا العون والمساعدة من الرئيس الألماني“.

وقال البرهان: ”بحثت مع الرئيس الألماني جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب“

من جانبه، أشاد شتاينماير، بالثورة السودانية، وقال: ”مستعدون لدعم عملية التحول السياسي في السودان“، متابعا: ”ليس عدلا أن نحاكم السودان بجريرة النظام القديم“.

ويجري فرانك ووفده المرافق زيارات ميدانية لعدد من مشروعات البنية التحتية والاقتصادية أهمها قطاع الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى برلين.

وتسعى حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في الـ 21 من آب/أغسطس الماضي، لإعادة علاقات السودان الخارجية لسابق عهدها بعد عزلة طويلة مرت بها البلاد خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.