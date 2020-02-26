تقرير: ارتفاع طلبات اللجوء لأوروبا 13 % في 2019

أعلنت وكالة دعم اللاجئين التابعة للاتحاد الأوروبي (EASO)، ارتفاع عدد طلبات اللجوء لدول الاتحاد خلال 2019، بنسبة 13 %، مقارنة مع 2018.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها الأربعاء، أن عدد طالبي اللجوء ارتفع مرة أخرى في أوروبا بعد سنوات من الانخفاض، التي أعقبت موجة اللجوء الكبيرة في 2015.

وأضافت أن طلبات اللجوء في 2018 بلغت 664 ألفا و480، في حين ارتفع العدد إلى 714 ألفا و200 طلب لجوء في 2019.

وأكّد التقرير أن مواطني سوريا احتلوا المركز الأول في قائمة طالبي اللجوء بـ72 ألفا و254 طلبا، تلاهم الأفغان بـ59 ألفا و706، والقادمون من فنزويلا بـ45 ألفا و166.

ولفت إلى أن 3 % من الطلبات كانت من أطفال لاجئين دون ذويهم، وأغلبها من فيتنام وأفغانستان وإريتريا.

وبيّن التقرير أن 33 % من طلبات اللجوء تمت الموافقة عليها.