ليبرمان يتعهد بتشكيل حكومة دون نتنياهو بعد انتخابات الكنيست‎

تعهد رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني أفيغدور ليبرمان، مساء يوم الأربعاء، بتشكيل حكومة بعد انتخابات الإثنين المقبل، من دون رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وحلفائه من الأحزاب الدينية.

وقال ليبرمان: ”سنشكل حكومة من دون نتنياهو. نريد ائتلافًا علمانيًا وليبراليًا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك“.

وأضاف: ”سئم الجميع من نتنياهو، كل أعضاء كتلة الليكود (يمين/بقيادة نتنياهو) في الكنيست (البرلمان) سئموا منه“.

وذّكر بأن كلا من نتنياهو وزعيم تحالف ”أزرق- أبيض“، بيني غانتس، كان بإمكانهما تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الانتخابات الأخيرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحصولهما معًا على 65 مقعدًا.

وأردف: ”قلت لهما (آنذاك) أن يشكلا حكومة وحدة، لكنهما فضلا الجدل حول من سيكون الأول في رئاستها ومن الثاني، وبالتالي تم جرنا للانتخابات“.

وقال ليبرمان: ”المرة المقبلة لن تكون لدي التزامات، لن يكون هناك حديث عن حكومة وحدة مرة أخرى“.

واعتبر أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو ومنافسه غانتس.

وأضاف: ”نعد أنفسنا ليوم الانتخابات. سنحصل على 61 مقعدًا من دون نتنياهو، وآرييه درعي رئيس حزب شاس الديني، ويعقوف ليتسمان رئيس حزب يهدوت هتوراه الديني“.