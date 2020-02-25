 أمريكا تفرض عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني – إرم نيوز‬‎

أمريكا تفرض عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

أمريكا تفرض عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

المصدر: رويترز

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 13 كيانا وشخصا أجنبيا في الصين والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا.

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