أمريكا تفرض عقوبات على 13 كيانا أجنبيا لدعمهم برنامج الصواريخ الإيراني

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على خمس شركات أو أفراد في الصين وتركيا.