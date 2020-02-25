مسؤول فلسطيني: ترسيم خرائط الضفة الغربية سيقود إلى انتفاضة شعبية

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، زيارة وفد أمريكي لإسرائيل، لبدء ترسيم خرائط الضفة الغربية بـ“الخطوة الاستفزازية“.

وقال مجدلاني خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن ”الإجراء الأمريكي الإسرائيلي في هذه الخطوة، مخالف لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 2334، و محاولة في البدء العملي لتطبيق الخطة الأمريكية بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وتابع مجدلاني:“هذا يعني انتهاء علاقة التعاون مع الجانب الإسرائيلي في الاتفاق الانتقالي الذي وقع العام 1994-1995م“.

وأشار إلى اجتماع عقد، الأحد الماضي، بين طاقم عمل اللجنة الفنية الأمريكي والإسرائيلي“، ومهمته دراسة خرائط المناطق الجغرافية التي سيتم الإعلان عن ضمها لإسرائيل، سواء أكانت في الأغوار أو شمال البحر الميت أو بعض المناطق المصنفة (ج).

وأضاف أن“هذه الخطوة ستقود لمرحلة المواجهة والتي تأخذ أشكالًا متعددة، ولكن المقاومة الشعبية بالتزامن مع النضال السياسي، والدبلوماسي، والقانوني، سيكون لها دور فعال في هذه المرحلة“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت قبل أيام، أن طاقم خبراء أمريكيًا في طريقه إلى إسرائيل بهدف ترسيم خرائط الضفة الغربية، وذلك في إطار تنفيذ بنود خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن“.