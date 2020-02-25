مسؤول أمني إيراني يتهم البيت الأبيض بحجب معلومات عن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق

اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، البيت الأبيض بـ“حجب معلومات عن هجوم صاروخي إيراني على قاعدة أمريكية في العراق“.

ولم يذكر شمخاني أي تفاصيل في تغريدة جاءت ردا على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بأن الجمهورية الإسلامية ”ربما أخفت معلومات عن انتشار فيروس كورونا داخل إيران“.

وكانت إيران أطلقت وابلا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد بضعة أيام من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم شنته طائرة أمريكية مسيرة في العراق.

ويقول الجيش الأمريكي إن أكثر من 100 جندي أمريكي تعرضوا لإصابات دماغية جراء الهجوم الإيراني، في حين قال مسؤولون عسكريون إيرانيون إن الضربة الصاروخية أودت بحياة عدد من الجنود الأمريكيين.