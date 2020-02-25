أمريكا تطالب إيران بـ“قول الحقيقة“ بشأن فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية“ من أن تكون إيران أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى ”قول الحقيقة“.

وأشار للصحفيين إلى أن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد“، منتقدا الصين لما وصفه بـ“الرقابة“ على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف الوزير: ”على كل الدول، بما في ذلك إيران، قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية“.

تحذير لروسيا

وفي سياق آخر، أكد مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا سعت روسيا لتقويض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة هذا العام، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الخطوات التي قد تتخذها إدارة ترامب.

وأضاف: ”التدخل في انتخاباتنا أمر غير مقبول، إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي آخر خطوات لتقويض عمليتنا الديمقراطية فسوف نتخذ إجراء؛ ردا على ذلك“.

اتفاق مشروط

وبشأن تطورات الوضع الميداني في أفغانستان، أعلن الوزيرالأمريكي، أن بلاده ”لن توقع على اتفاق لتقليص حجم قواتها في أفغانستان، إلا إذا نجح اتفاق لخفض العنف مع طالبان“.

وتابع: ”في حالة نجاحه فقط (اتفاق خفض العنف)، سنوقع على اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان“، في 29 شباط/فبراير الجاري، يتضمن انسحاب القوات الأمريكية وبدء المفاوضات.