برلماني إيراني يُعلن إصابته بـ ”كورونا“ ويوجه رسالة لرئيس القضاء

كشف النائب الإيراني الإصلاحي البارز، محمود صادقي، عن إصابته بفيروس ”كورونا“ بعد إيجابية الفحوصات الطبية التي أجراها، فيما وجه رسالة لرئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي حول مدى خطورة انتشار الفيروس في البلاد.

وقال صادقي الذي استبعده النظام الإيراني لخوض الانتخابات البرلمانية هذا العام، عبر موقع تويتر ”إن نتائج اختبار خضوعي للفحوصات الخاصة بكورونا إيجابية. وإنني أوجه رسالة في هذه الظروف التي ربما لا أملك فيها الكثير لبقاء حياتي في الدنيا“.

وأضاف صادقي مخاطبا رئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي ”سيد رئيسي.. إن أسر السجناء الأمنيين والسياسيين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم؛ لكيلا يتفشى الفيروس للسجناء وحتى يكونوا بجانب أسرهم في ظل هذا الوباء“.

تست کرونای من مثبت شد. این پیام را در شرایطی می‌دهم که چندان امیدی به ادامه‌ی حیات در این دنیا را ندارم:

آقای رییسی

خانواده‌های زندانیان امنیتی و سیاسی تقاضا دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری به زندانیان امنیتی و سیاسی مرخصی بدهید تا کنار خانواده‌ها این اپیدمی را پشت سر بگذارند. — محمود صادقی (@mah_sadeghi) February 25, 2020

وفي سياق انتشار الفيروس بين المسؤولين، كشف نائب وزير الصحة الإيراني، ايرج حريرجي، اليوم الثلاثاء عن إصابته بكورونا، في ظل انتشار الوباء في مختلف المدن والمحافظات، وسط غضب الشارع من تقاعس سلطات النظام عن مواجهة الفيروس القاتل.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 95 شخصا، فيما أعلنت أن آخر إحصاء لعدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 15 مواطنا حتى الآن، بينما تحدثت وسائل إعلام معارضة عن ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا في إيران لأكثر من 65 حالة حتى الآن.