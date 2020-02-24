ترامب: الكورونا تحت السيطرة في أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، ”بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“. وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند ”فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية“. ومضى…