تركيا تلقي القبض على قائد طائرة ركاب خرجت عن المدرج في إسطنبول

قالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة الإثنين، إن السلطات التركية ألقت القبض على قائد طائرة تابعة لشركة بيجاسوس للطيران كانت قد خرجت عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول،‭‭ ‬‬ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هذا الشهر.

وكانت الطائرة القادمة إلى إسطنبول من إقليم إزمير الذي يقع على الساحل الغربي لتركيا وهي من طراز بوينج 737-86جيه قد انزلقت من نهاية المدرج الزلقة وتحطمت إلى ثلاثة أجزاء بعدما قال مسؤولون إنها تجاوزت المدرج لمسافة تتراوح بين 30 و40 مترا.

وكانت السلطات قد استجوبت الطيارين بعد الحادث وقالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم إن أحدهما وهو محمود أرسلان تم إلقاء القبض عليه. ولم تخض الوكالة في التفاصيل.