”الصحة العالمية“: إجراءات الصين أنقذت مئات الآلاف من ”كورونا“

قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين، إن الإجراءات بالغة الصعوبة التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا، الذي ظهر في أواخر العام الماضي، حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

وأضاف بروس إيلوارد في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها اللجنة، رغم بعض المشكلات الإحصائية، في الأسابيع القليلة الماضية.

وزار فريق منظمة الصحة العالمية، في الأيام الماضية، عدة مناطق في الصين، منها ووهان، عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

وقال ليانغ وانيان، وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية للصحافيين، إن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس؛ بما يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله المرض، مضيفا أن أغلب حالات العدوى تلك كانت في هوبي؛ وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق من العمل.