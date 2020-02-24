الصين .. تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان بسبب ”كورونا“

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، بأن أكبر سلطة تشريعية في البلاد قررت رسميا تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان الذي كان من المقرر أن يبدأ في الـ 15 من آذار/ مارس، في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 70 ألفا في الصين.

وقال التلفزيون، إن الموعد الجديد للجلسات السنوية -التي عادة ما تستغرق عشرة أيام- سيحدد لاحقا، مضيفا ،دون الخوض في تفاصيل، أن ”الاجتماع لن يتأجل لفترة طويلة“.

وأشار إلى أن ”السلطة التشريعية قررت -أيضا- حظر كل أشكال التجارة غير القانونية للحيوانات البرية واستهلاكها في الصين“.

ويعتقد أن الحيوانات البرية هي مصدر الفيروس المسؤول عن الوباء.