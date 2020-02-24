‎نائب إيراني: ”كورونا“ يقتل 10 أشخاص يوميا في قم

كشف عضو البرلمان الإيراني عن محافظة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، اليوم الاثنين، عن وفاة 50 شخصا في المحافظة بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى وضع المحافظة في الحجر الصحي.

وقال فراهاني، في جلسة غير علنية للبرلمان الإيراني عقدت لمناقشة تفشي كورونا، ”كل يوم يموت 10 أشخاص في محافظة قم بسبب كورونا، وقد بلغ عدد الوفيات حتى الليلة الماضية 50 شخصا، ويجب وضع المحافظة في الحجر الصحي“، موضحا أنه ”يوجد الآن أكثر من 250 شخصا في الحجر الصحي بسبب الإصابة بهذا الفيروس القاتل“.

وبين أنه ”طلب من وزير الصحة سعيد نمكي الذي كان يحضر جلسة البرلمان وضع محافظة قم في الحجر الصحي“، لافتا إلى أن ”التحاليل الطبية أثبتت اليوم الاثنين إصابة طفلين بكورونا على الرغم من الحديث عن عدم إصابة الأطفال“.

وأشار فراهاني إلى أن ”المرجعيات الشيعية في قم لا تعارض إغلاق مرقد فاطمة بنت موسى بن جعفر لأن حياة الناس أكثر أهمية“، مؤكدا أنه ”خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم إرسال أربعة أخصائيين في الرئة إلى مستشفيات قم، لكنهم غادروها بسبب الوضع الخطير“.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 شخصا وإصابة 47 آخرين، في حين أعلنت جامعة محافظة قم للعلوم الطبية، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الجامعة الدكتور محمد رضا قدير، بكورونا، وذلك بعدما أوكل إليه وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأسبوع الماضي، ما أسماها ”المعركة ضد فيروس كورونا“.