مستشار ترامب ينفي علمه بمعلومات حول تدخل روسي جديد بالانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أكد روبرت أوبراين مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي الأحد أنه لم يطلع على معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تتدخل مجددا في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.

وجاءت تأكيدات أوبراين بعد إقالة مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة هذا الاسبوع عقب تحذير أحد المساعدين للكونغرس من التدخل الروسي.

وقال أوبراين لشبكة ”أيه بي سي“ الإخبارية: ”لم أطلع على أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تفعل شيئا لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس ترامب“، واصفا التقارير بأنها ”فارغة“.

وتردد أن شلبي بيرسون، مساعد مدير الاستخبارات بالإنابة السابق جوزف ماغواير، قال للجنة الاستخبارات في مجلس النواب في جلسة مغلقة في 13 شباط/فبراير إن روسيا تتدخل مجددا في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.

وقال أوبراين إنه لم يتحدث مع بيرسون، لكنه تحدث مع ماغواير ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، وأضاف: ”لم أسمع هذا التحليل ولم أطلع على معلومات استخباراتية بهذا الصدد“.

وتابع: ”لم أشاهد أي دليل على أن روسيا تفعل أي شيء لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس ترامب، ورسالتنا إلى روسيا هي: ابتعدوا عن الانتخابات الأميركية“.

وتردد أن ترامب بعد أن علم بما جرى في مجلس النواب، وبخ ماغواير في اجتماع متوتر في المكتب البيضاوي.

والأربعاء عين مكانه ريتشارد غرينيل، سفير واشنطن لدى المانيا المعروف بولائه لترامب.

وكان ماغواير من المرشحين المرجحين لتعيينه في هذا المنصب بصفة دائمة، إلا أن أوبراين أكد إبدال ماغواير لأن ولايته كمدير للاستخبارات الوطنية بالإنابة تنتهي في 11 آذار/مارس.

وقال أوبراين: ”الرئيس ليس غاضبا من ماغواير بل يكن له الاحترام، وسيختاره للبقاء في الحكومة في منصب مختلف.. فكما تعلمون، إن ولايته مديرا للاستخبارات ستنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين“.

وعلى تويتر استخف ترامب الجمعة بتحذيرات الاستخبارات الأميركية ووصفها بأنها ”خدعة“ أطلقها خصومه الديمقراطيون.

من ناحية أخرى، كشف الديمقراطي بيرني ساندرز، الساعي للفوز بالترشح عن حزبه للانتخابات الرئاسية أن مسؤولين أميركيين أبلغوه ”قبل نحو شهر“ بأن روسيا تبذل جهودا للتدخل في السباق الرئاسي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقال ساندرز: ”رسالتي إلى بوتين واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأميركية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر“.