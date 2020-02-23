لاريجاني: الآلية المالية الأوروبية مع إيران ”أصبحت عديمة الفائدة“

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن الآلية المالية الأوروبية ”إنستيكس“، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بإنقاذ الاتفاق النووي عبر التعامل التجاري مع إيران، ”أصبحت عديمة الفائدة“.

ووجه لاريجاني خلال استقباله وزير خارجية النمسا الكساندر شالنبرغ الذي يزور طهران، انتقادات إلى مواقف الدول الأوروبية تجاه الاتفاق النووي، حيثُ قال إن ”الاتحاد الأوروبي يتحدث منذ عام عن الصفقة النووية، دون أن يتخذ مواقف وإجراءات بتنفيذ التعهدات والالتزامات“.

وأضاف لاريجاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، إن ”الدول الأوروبية لم تتمكن حتى الآن من تأمين المصالح الاقتصادية الإيرانية في الاتفاق النووي“.

من جانبه، انتقد وزير خارجية النمسا الكساندر شالنبرغ، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ووصفه بـ“أنه غير معقول“.

وقال شالنبرغ: ”زيارات الدول الأوروبية إلى إيران تعد علامة على تحول في تفكيرهم.. نحن نحاول بدء علاقة واسعة النطاق مع إيران ومحاولة للحفاظ على الاتفاق النووي“.

يذكر أن 3 دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من الموقعين على الاتفاق النووي مع إيران، أطلقت مطلع شهر شباط/فبراير من عام 2019 آلية ”دعم المبادلات التجارية“ مع إيران، لكن لم يتم تفعيلها بسبب الضغوط الأمريكية.