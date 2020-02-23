إصابة جنود أتراك في قصف لقوات الحكومة السورية على إدلب

أصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم الأحد، في محافظة إدلب السورية، بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق، رتلا عسكريا تركيا بالمدفعية الثقيلة، مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية، بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته؛ لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد، وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقتل حتى الآن 16 جنديا تركيا، منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا الشهر الجاري، مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا.

وقال المرصد السوري: إن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا، اليوم الأحد، وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب، لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف المرصد، أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من شباط/فبراير الجاري.