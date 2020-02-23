ترامب يدعو للتحقيق في تسريب معلومات مخابرات عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة‎

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، تمت إحاطة أعضاء الكونغرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري، لافتا النظر إلى ديمقراطي بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام بزيارة للهند، إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر في الكونغرس لرويترز، الجمعة، إن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونغرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية؛ لمساعدة كل من ساندرز، وترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه.