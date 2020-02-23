عقب التوتر مع غزة.. الجيش الإسرائيلي يعزز نشر بطاريات ”القبة الحديدية“

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعزيز نشر بطاريات منظومة اعتراض الصواريخ ”القبة الحديدية“؛ خشية اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة؛ عقب قتل الجيش الإسرائيلي لفلسطيني والتنكيل بجثته، على الحدود الشرقية جنوب القطاع.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية: إن ”الجيش الإسرائيلي قرر زيادة عدد بطاريات القبة الحديدية بمناطق غلاف قطاع غزة؛ في ضوء التوتر مع غزة، والذي اندلع فجر الأحد“.

وفي السياق ذاته، غرد الناطق باسم سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بآية قرآنية تحث على القتال، مرفقا معها صورة الشهيد محمد الناعم، الذي قتله الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.

وأعلنت سرايا القدس، في وقت سابق الأحد، أن الشهيد محمد الناعم، الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي وتم التنكيل بجثته على حدود قطاع غزة، هو أحد عناصرها.

وأثار مقطع فيديو وثقه فلسطينيون، لتنكيل جرافة إسرائيلية بجثمان الشهيد الفلسطيني محمد الناعم، حالة من الغضب الواسع في صفوف الفلسطينيين، الذين طالبوا الفصائل الفلسطينية بالرد على هذه الجريمة.