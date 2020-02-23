تفش واضح لكورونا في لومبارديا شمالي إيطاليا

كشف أتيليو فونتانا، حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية، الأحد، عن تفش واضح لفيروس كورونا في المنطقة الواقعة شمالي البلاد، وقال إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المنطقة إلى 89 حالة؛ ما يرفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 100″، حسب ما نقلت شبكة ”سكاي“ البريطانية.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى إصابة 115 شخصا بكورونا في إيطاليا، فيما أعلنت الحكومة، السبت، عن وفاة اثنين من المصابين بكورونا يومي الجمعة والسبت.

من جهة ثانية، رجح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، تسجيل بلاده ”عددا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا، وقال في مقابلة مع صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، ”يوجد اليوم الأحد إصابة واحدة في فرنسا، ويتم تقديم العلاج لها في مشفى ليون“، لافتا إلى أن الحالة الصحية لهذه الإصابة ”لا تثير القلق“، كما شدد على أن السلطات الصحية في فرنسا ”جاهزة في حالة حدوث وباء“.

وأضاف فيران أن ”عدد المختبرات في فرنسا المزودة باختبارات تشخيصية لفيروس كورونا، سيزداد لتستطيع إجراء اختبارات لآلاف الأشخاص في اليوم الواحد“، مشيرا إلى أن العدد الحالي لهذه المختبرات هو 400.

وسجلت فرنسا 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة شخص، حسب ”أسوشيتيد برس“، الأحد، وأدى تفشي الفيروس إلى إصابة أكثر من 78 ألف شخص على مستوى العالم حتى اليوم، ووفاة نحو ألفين و400 شخص معظمهم في الصين، منبع الفيروس.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات إثر الفيروس إلى 8 أشخاص، والإصابات إلى 43.