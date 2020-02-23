كوريا الجنوبية تحتج على سوء معاملة إسرائيل لرعاياها بعد إصابة 9 منهم بكورونا

في خطوة استثنائية، استدعت وزارة خارجية كوريا الجنوبية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في سيئول، اليوم الأحد، احتجاجا على سوء معاملة إسرائيل للسياح الكوريين الموجودين لديها، وإخراجهم من الفنادق، ومنعها السياح الكوريين من الدخول إليها، وذلك بحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تشخيص إصابة 9 مواطنين من كوريا الجنوبية بفيروس كورونا المستجد، كانوا قد عادوا مؤخرا إلى بلادهم بعد زيارة إلى إسرائيل ما بين 8 و 15 شباط/فبراير الحالي.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية: ”بما أن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوة دون إعلان مسبق، وأقدمت الفنادق الإسرائيلية حاليا على إخراج جميع السياح الذين حجزوا غرفا فندقية لديها، فإنه يجب عليها أن تقدم حلولا على أرض الواقع للسياح الكوريين، من طعام وتذكرة طيران للعودة إلى بلادهم، حيث يوجد تقريبا نحو 1600 سائح كوري جنوبي حاليا في إسرائيل“.

في غضون ذلك، دعت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، كل من كان على قرب من أعضاء المجموعة السياحية الكورية، أي على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يدخل الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما منذ آخر اختلاط كان له مع المجموعة وإبلاغ وزارة الصحة بذلك.

وعلى الفور دخل 12 جنديا من قوات حرس الحدود الإسرائيلي، ونحو 90 طالبا من العفولة، و60 طالبا في المرحلة الإعدادية في قرية ”حاييم“ برفقة 5 معلمين ورجل أمن و 30 طالبا في الصف الثامن، الحجر الصحي في منازلهم، بعد أن كانوا على قرب من مجموعة السياح الكورية المكونة من 39 شخصا، زاروا الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ومدينة الناصرة ونتانيا والبحر الميت وبئر السبع والقدس.

وأضافت وزارة الصحة أن كل من تظهر لديه أعراض الفيروس، أي ارتفاع حرارة الجسم فوق 38 درجة، والسعال، والضيق التنفسي، عليه التوجه إلى مركز طبي لتلقي العلاج مع إبلاغ وزارة الصحة مسبقا بذلك واتباع تعليمات الوزارة.

ووفقا لمصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تتركز الجهود حاليا على إخراج جميع السياح الكوريين من إسرائيل، على متن طائرة خاصة.