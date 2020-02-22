وزير الأمن الإسرائيلي يخشى أن يؤدي كورونا لتأجيل الانتخابات

أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، مساء السبت، عن خشيته من تعطل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع مارس/آذار المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت إسرائيل إصابة لأحد الوافدين إليها.

وقال أردان، بحسب ما نقلت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية: ”أمامنا 10 أيام على موعد الانتخابات، أمرت الشرطة بالتأهب لموقف يمكن أن يؤدي فيه فايروس كورونا إلى تعطيل الانتخابات، حتى لو كان ذلك من خلال إشاعات“.

وسجلت إسرائيل قبل أيام، أول إصابة بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين ووصل إلى عدد من دول العالم، فيما قررت إسرائيل سلسلة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس داخلها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق السبت، إنه ”في ضوء التطورات الأخيرة، سيعقد رئيس الوزراء نتنياهو صباح الأحد، جلسة خاصة لتقييم الموقف حول فيروس الكورونا في غرفة عمليات وزارة الصحة“.

كما أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى إن إسرائيل قد تضطر لمنع وصول أي مسافر من غير الإسرائيليين لأراضيها؛ لمنع انتشار الفيروس الذي يثير هلعًا واسعًا في العالم.