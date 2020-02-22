النتائج الأولية للانتخابات الإيرانية.. 124 مقعدا للمحافظين مقابل 7 للإصلاحيين

حصد المحافظون في الانتخابات التشريعية الإيرانية 124 مقعدا من مقاعد البرلمان، من أصل 152 حصدها مرشحون حزبيون ومستقلون، بينما اقتصرت مقاعد الإصلاحيين على 7 فقط.

جاء ذلك وفق نتائج أولية للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، نشرتها وسائل إعلام محلية استنادا إلى مصادر داخل مركز الانتخابات.

والجمعة، شهدت إيران الانتخابات البرلمانية الـ11 منذ الثورة الإسلامية عام 1979؛ حيث تنافس فيها 7 آلاف و148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وأجريت الانتخابات في ظل رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني عددا كبيرا من طلبات الترشيح، خاصة لمرشحي التيار الإصلاحي.

وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40% على مستوى البلاد، و30% في طهران، عند الوقت المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، وفقا لوكالة ”فارس“ الإيرانية. لكن السلطات مددت الاقتراع لست ساعات أخرى؛ للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت.