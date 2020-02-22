نتائج أولية تشير لفوز المتشددين بأغلبية كبيرة في البرلمان الإيراني

أظهرت نتائج أولية، اليوم السبت، فوز متشددين مؤيدين للمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بأغلبية كبيرة، في الانتخابات البرلمانية.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة والتي تعد اختبارا لشعبية المتشددين.

وأعلنت وزارة الداخلية بعض النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن متشددين موالين لخامنئي في طريقهم للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وعددها 290.

وقال التلفزيون الرسمي ”حتى الآن حسم بعض المرشحين نتيجة 42 مقعدا“. وكشفت حسابات لهذه النتائج أن أكثر من 80 بالمئة منهم موالون لخامنئي.

وقال عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن نسبة المشاركة ستكون نحو 50 بالمئة، وأضاف في حديثه للتلفزيون الرسمي الجمعة أن الأمة الإيرانية ”خيبت آمال أعدائها بالتصويت بأعداد كبيرة“.

وكانت نسبة المشاركة 62 بالمئة في الانتخابات البرلمانية في 2016 بينما كانت 66 بالمئة في انتخابات 2012.

ولن يكون للانتخابات تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي، لكنها قد تعزز فرص المتشددين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2021 وتجعل السياسة الخارجية الإيرانية أكثر تشددا.