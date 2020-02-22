مقتل ضابط ورجل أمن إيرانيين على الحدود مع باكستان

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم السبت، عن مقتل ضباط برتبة ملازم وجندي من قوات حرس الحدود الإيراني في مواجهات اندلعت مع مسلحين في منطقة ”جيكور“ الواقعة جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان.

وقالت وكالة ”إيرنا“، إن ”ضابطًا برتبة ملازم وجندي من قوات الحدود قتلا في مواجهات مع مسلحين في منطقة جيكور التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران“، مضيفة أن ”المسلحين كانوا يريدون مهاجمة التغلغل داخل الأراضي الإيرانية بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية، يوم الجمعة“.

ووفقًا للتقرير“اشتبكت قوات حرس الحدود على الفور مع الجماعة المسلحة التي فر بعض من عناصرها بسبب المقاومة الشرسة لقوات حرس الحدود مما تسبب بوقوع إصابات في المهاجمين ودفعهم إلى الفرار صوب الأراضي الدولة التي انطلقوا منها (باكستان)“.

وأضاف التقرير بحسب مصادر في القوات الإيرانية أنه ”خلال المواجهات لقي ضابط برتبة ملازم يدعى أحمد رحماني فر، وجندي يدعى أحمد توكلي، مصرعهما خلال المواجهات“.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان، وفي فبراير/شباط 2019، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري وأدى الهجوم إلى مقتل 27 شخصًا في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.