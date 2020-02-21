مرشحو نجاد يحصلون على 6 مقاعد في البرلمان الإيراني

أظهرت عمليات العد والفرز الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام شبه رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن المرشحين المدعومين من الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، حصلوا على ستة مقاعد في الانتخابات البرلمانية.

وذكر موقع ”دولت بهار“ المؤيد لأحمدي نجاد في قناته عبر التلغرام، إن ”النتائج الأولية تشير إلى حصول المرشحين المؤيدين من قبل الرئيس السابق على ستة مقاعد في البرلمان الإيراني“.

وأضاف الموقع إن المرشحين الفائزين بعضوية البرلمان هم (شمس الدين حسيني، وزير الاقتصاد في حكومة نجاد والفائز عن مقاطعة رامسر التابعة لمحافظة مازندران، وفريدون عباسي عن مقاطعة كازرون، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومحمود أحمدي بيغش حاكم محافظة خراسان الشمالية سابقاً، وعلي رضا شهبازي حاكم محافظة كردستان سابقاً، ومحمود عباس زاده مشكيني حاكم محافظة إيلام غرب إيران، ومسعود خاتمي عن مدينة كلبايكان وهو الرئيس السابق لمنظمة هلال الأحمر الإيراني).

ودفع أحمدي نجاد بالأعضاء السابقين في حكومة والمقربين منه بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بصورة مستقلة بعيداً عن الدخول في تحالفات مع التيار الأصولي المتشدد.

وكان جبهة الصمود المتشدد من أشد الدعمين لأحمدي نجاد، لكن خلاف الأخير مع المرشد علي خامنئي وتوجيه انتقادات للنظام الحاكمة، دفع هذه الجبهة إلى سحب تأييدها من نجاد.