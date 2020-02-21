إعلام إيراني: تقدم قائمة الأصوليين المتشددين في الانتخابات البرلمانية

كشفت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، عن تقدم مرشحي التيار الأصولي المتشدد، مؤكدة أن قائمة ”إيران سربلند“ (إيران الفخورة) الأصولية التي يتزعمها محمد باقر قاليباف، تقدمت في محافظة طهران.

وذكرت الوكالة أن ”القائمة الموحدة للأصوليين المتشددين في طهران بزعامة محمد باقر قاليباف، تقدمت على باقي القوائم الأخرى عن محافظة طهران“.

ونقلت الوكالة إنه وفقًا للمعطيات الميدانية والإحصاءات الأولية لمراسليها الموجودين في الدوائر الانتخابية في محافظة طهران إلى أن 60 إلى 70 في المئة من الناخبين في طهران صوتوا لصالح قائمة ”إيران سربلند“، مضيفة أن“القائمة حصلت على أكثر من 80 بالمئة من أصوات الناخبين في المناطق الوسطى والجنوبية في طهران“.

وتشير بعض التقديرات بحلول الساعة 18:00 بتوقيت إيران، إلى نسبة إقبال تبلغ 39 إلى 40٪ في البلاد بأكملها (من 23 إلى 24 مليون) وتصل إلى 30٪ في محافظة طهران، من المحتمل أن تتغير الاحتمالات بحلول نهاية اليوم.

وتمتلك العاصمة طهران 35 مقعدًا 5 منها للأقليات الدينية من أصل 290 مقعدًا من عموم مقاعد البرلمان الإيراني، ويحق لنحو 58 مليون إيراني المشاركة بهذه الانتخابات التشريعية الحادية عشرة منذ انتصار الثورة العام 1979.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في وقت سابق عن تمديد ثانٍ لعملية الاقتراع في عموم البلاد، فيما رجحت مصادر أن تقوم الوزارة بتمديد هذه المهلة إلى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الجمعة.

وتابعت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن المعلومات من صناديق الاقتراع في جميع أنحاء إيران تشير إلى تقديم الأصولين المتشددين بمقاعد البرلمان يليهم الإصلاحيون وبعدهم المستقلون.