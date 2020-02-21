من هي الأردنية نشيوات التي عينها ترامب مستشارة للأمن الداخلي؟

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سياسية من أصول أردنية مستشارة له لشؤون الأمن الوطني الداخلي، اهتمام مواطنين في المملكة، اليوم الجمعة.

وكان البيت الأبيض أعلن، مساء أمس الخميس، تعيين الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات في منصب مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن نشيوات تنحدر من مدينة السلط (غرب عمان)، وتحمل الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، والدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

وشغلت نشيوات مناصب عدة في الإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية، أبرزها: نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ومنصب النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق ريكس تيليرسون.

كما شغلت نشيوات منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وستحل نشيوات محل قائد حرس السواحل الأدميرال بيتر براون، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر من توليه، وستعمل تحت إشراف مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين الذي عملت معه سابقًا في الخارجية، وفق تقرير لتلفزيون ”رؤيا“.

وأفاد التقرير بأن ”نشيوات زارت الأردن بصفتها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في آذار/مارس العام 2013، وأعلنت وقتها أن حكومة واشنطن ستعمل على مساعدة الأردن في تطوير قطاع الطاقة“.

وأشار إلى أنها ”تمكنت من إعداد تقارير مع جميع وكالات الاستخبارات وتم اختيارها للعمل في اللجنة الرئاسية الأمريكية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل“.