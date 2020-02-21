الحكومة الأفغانية: حركة طالبان ستخفف هجماتها في إطار اتفاق

أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني أن حركة طالبان ستخفف من هجماتها اعتبارًا من 22 شباط/فبراير الجاري، وذلك في إطار اتفاق السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن طالبان في إطار اتفاق السلام الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة، ستخفف بشكل كبير هجماتها في عموم البلاد اعتبارًا من الساعة 24:00.

وأشار إلى أن عملية تخفيف الهجمات ستتواصل 7 أيام، مشددًا على أن الحكومة الأفغانية تنتظر إعلان وقف إطلاق نار دائم بعد انقضاء هذه المدة.

ولفت فيصل إلى أن طالبان تمتلك حاليًا فرصة كبيرة من أجل المشاركة في السلام، مؤكدًا ضرورة استغلالها بشكل جيد.

ومن المنتظر أن تفرج الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية عن 5 آلاف عنصر من طالبان محتجزين لديها، وإطلاق الأخيرة سراح 1000 رهينة.

وستنطلق ”مباحثات الحوار“ بين الأطراف الأفغانية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالسجناء.

ولم تتخذ الحكومة الأفغانية أو طالبان أي قرار حتى اليوم بخصوص مكان إجراء تلك المباحثات التي ستتناول المشاكل الداخلية لأفغانستان، والطلبات المتبادلة للجانبين.

وأمس الخميس، قال نائب زعيم طالبان: إن الحركة ستوقع قريبًا اتفاقًا مع الولايات المتحدة لخفض العنف لمدة سبعة أيام، مشيرًا إلى أن قيادات الحركة ”ملتزمة بالكامل“ باحترام الاتفاق ”التاريخي“.

جاء ذلك في مقال كتبه سراج الدين حقاني نائب زعيم طالبان، ونشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، بعنوان ”ما تريده طالبان“.

وبحسب مسؤول أفغاني كبير، فإن التوقيع قد يتم في 29 شباط/فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، في حال حدوث ”خفض العنف“ المعلن من الأمريكيين وأنصار الحركة.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.