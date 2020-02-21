أردوغان يقول إنه سيقرر موقفه إزاء إدلب بعد الاتصال ببوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، وسيقرر بناء على تلك المحادثة موقف تركيا إزاء الصراع العسكري بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأضاف أردوغان قائلا للصحفيين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا، لكن بوتين لم يرد بعد، وكرر موقفه بأن تركيا لن تسحب قواتها من إدلب.

ومضى أردوغان قائلا إن تركيا مستمرة في العمل على إقامة مأوى يضم النازحين السوريين في ”منطقة آمنة“ بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومترا في سوريا على الحدود مع تركيا.