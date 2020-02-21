زعيم جماعة يمينية بريطانية يواجه تهما بموجب قانون ”مكافحة الإرهاب“

يواجه بول جولدينغ، زعيم جماعة اليمينية المتطرفة في بريطانيا، تهما بارتكاب جريمة بموجب بنود قانون مكافحة الإرهاب، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن السبب هو رفضه تزويد الشرطة برمز التعريف الشخصي لهاتفه المحمول في المطار.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن جولدينج (38 عاما) اتُهم ”بتعمد عدم تنفيذ أمر واجب“ بنصوص ما يسمى الجدول 7 في قانون مكافحة الإرهاب والتي تمنح الشرطة صلاحيات تفتيش المسافرين على الحدود وتجرم عدم الامتثال.

وأوضحت (بي.بي.سي) إنه رفض الإفصاح عن رمز التعريف الشخصي لدخول هاتفه في أكتوبر تشرين الأول عندما أوقفته الشرطة في مطار هيثرو وهو في طريق العودة من روسيا.

وذكرت الشرطة بأنه تم توجيه الاتهام إليه هذا الشهر، وسوف يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 27 فبراير شباط.