روسيا ترد على اتهامات أمريكية بالتدخل في حملة الانتخابات المرتقبة

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن مزاعم مسؤولي المخابرات الأمريكية بأن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى العام الجاري، وتحاول تعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، غير صحيحة، وناتجة عن حالة من جنون الارتياب.

وتحدث شخص مطلع أمس الخميس، عن أن مسؤولين من المخابرات الأمريكية أبلغوا أعضاء مجلس النواب الأسبوع الماضي أن روسيا تتدخل في حملة انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر المقبل، بهدف إلقاء شكوك على نزاهة الانتخابات لتعزيز إعادة انتخاب ترامب.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إلى أن ”هذه هي أكثر التصريحات تعبيرا عن جنون الارتياب، ومن المؤسف أنها ستتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات (الأمريكية)“.

وأضاف أن هذه التصريحات ”لا تمت للحقيقة بصلة“.