 بومبيو يزور سلطنة عمان اليوم – إرم نيوز‬‎

بومبيو يزور سلطنة عمان اليوم

بومبيو يزور سلطنة عمان اليوم

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور سلطنة عمان اليوم؛ للاجتماع مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

كما يقدم بومبيو، الذي سيتوقف أيضا في السعودية، واجب العزاء لأسرة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي الشهر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
السلطان هيثم بن طارق
سلطنة عمان
مايك بومبيو
تاريخ النشر
تاريخ التحديث