بومبيو يزور سلطنة عمان اليوم

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور سلطنة عمان اليوم؛ للاجتماع مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما يقدم بومبيو، الذي سيتوقف أيضا في السعودية، واجب العزاء لأسرة السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي الشهر الماضي.