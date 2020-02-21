الانتخابات الإيرانية.. إقبال ضعيف وخروقات في الساعات الأولى

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتدني نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية، خاصة في مراكز العاصمة الهامة، وسط حديث عن تسجيل خروق.

وقال ”أنوشيروان محسني بندبي“ حاكم طهران، اليوم الجمعة، إن صناديق الاقتراع في مراكز العاصمة شهدت إقبالا ضعيفا، مشيرا إلى أنه ”حتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت طهران، شارك نحو مليون شخص.

وبحسب لجنة الانتخابات، يحق لنحو 9 ملايين و633 ألفا و981 شخصا من سكان محافظة طهران الإدلاء بأصواتهم لاختيار 35 عضوا من بين 1361 مرشحا عن العاصمة.

كما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: ”قد شارك نحو 8 ملايين شخص من أصل 58 مليون في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة 12 بتوقيت طهران“، لكن الوكالة سارعت إلى إزالة الخبر في قناتها عبر تطبيق ”تلغرام“، بعد دقائق من نشره.

من جهته، أكد عباس كدخدايي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور (هيئة رقابية)، وجود خروق وصفها ”بالبسيطة“ لا تؤثر على عملية الانتخابات البرلمانية.

ويحق لنحو 58 مليون إيراني المشاركة بهذه الانتخابات البرلمانية التي يتوقع مراقبون أن تكون لصالح التيار الأصولي المتشدد.