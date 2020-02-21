روسيا تنفي النزوح الجماعي للسوريين من إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن ما جرى تداوله بشأن فرار مئات الآلاف من السوريين من إدلب باتجاه تركيا ”غير صحيح“، وحثت أنقرة على السماح لسكان إدلب بدخول مناطق أخرى من سوريا.

وجاءت تصريحات الوزارة في بيان، قالت فيه إنها تستخدم الطائرات المسيرة وموارد أخرى لمراقبة الوضع في إدلب.

كما أضافت أن تركيا أدخلت كما كبيرا من العتاد العسكري والذخيرة إلى إدلب، في الأسابيع الأخيرة.

مناقشة عقد قمة رباعية

في السياق نفسه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا تناقش احتمال عقد قمة بشأن سوريا مع زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا.

أعلن الكرملين ذلك بعدما اتصل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، للتعبير عن قلقهما من الوضع الإنساني في منطقة إدلب السورية، وللحث على إنهاء الصراع هناك.

وقال بيسكوف للصحفيين: ”نناقش احتمال عقد قمة. لا توجد أي قرارات مؤكدة حتى الآن. (لكن) إذا رأى الزعماء الأربعة أن ذلك ضروري فلا نستبعد احتمال عقد مثل هذا الاجتماع“.